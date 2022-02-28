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Hint RINL 60.000 mt kütüğe yönelik ihracat ihalesi açtı

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:11:02 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) birinci kalite kütüğe yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu.

30.000 mt 150 x 150 mm ebatlı birinci kalite kütüğe yönelik açılan ilk ihalede en az 15.000 mt’a teklif verilmesi şartı bulunuyor.

Ayrıca yine 30.000 mt kütüğe yönelik ikinci bir ihracat ihalesi açıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Her iki ihalede de teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 3 Mart olduğunu söyleyen şirket teslimatların 20 Nisan tarihinde yapılacağını ekledi.


Etiketler: yarı ürünler  Hindistan  çelik üretimi  uzun ürünler  kütük  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »

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