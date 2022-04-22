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Hint RINL 10.000 mt filmaşine yönelik ihracat ihalesi açtı

Cuma, 22 Nisan 2022 14:02:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 10.000 mt 5,5 mm ebatlı filmaşine yönelik ihracat ihalesi açtığını ve teklif gönderilmesi için belirlenen son günün yarın olduğunu duyurdu.

Söz konusu ihalede en az 2.000 mt’a, ekstra tonaj istenildiği takdirde minimum tonaj üzerinden 500 mt artırılarak teklif verilmesi ve cayılamaz akreditifli ödeme yapılması şartlarının bulunduğu belirtildi.

Teslimat ihalenin kapanmasının akabindeki 44 günlük süre içerisinde yapılacak.


Etiketler: filmaşin uzun ürünler Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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