Hint paslanmaz çelik üreticileri piyasada eşit şartlar oluşturulmasını talep ediyor

Cuma, 21 Ocak 2022 11:16:57 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA), 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek 2022-2023 mali yılı bütçe görüşmelerinde alınacak önlemlerle paslanmaz çelik piyasasında eşit şartlar oluşturulmasını talep etti.

ISSDA’nın yerel üreticiler açısından piyasada eşit şartlar sağlanması amacıyla paslanmaz çelik ithalatına yeniden telafi edici önlemlerin getirilmesini istediği öğrenildi.

ISSDA Başkanı K.K. Pahuja tarafından yapılan açıklamada, “Paslanmaz çeliğin ülkemizin büyümesi ve kalkınması açısından oldukça önemli bir ürün olduğu görülmüştür. 2030 yılına kadar yerel üretim kapasitesinin yıllık 6 milyon mt’dan yıllık 9 milyon mt seviyesine çıkarılması gerekiyor. Yerel paslanmaz çelik sektörünün toplam kapasite kullanım oranı, ithalatın kurduğu baskı nedeniyle maalesef %60 seviyesinde yer alıyor. Çin ve Endonezya’dan ithal sübvansiyonlu ve dampingli paslanmaz çeliğe yeniden telafi edici vergi getirilmesi Hint üreticiler açısından daha sağlıklı olacak. Durumun ciddiyeti, telafi edici verginin kaldırılmasının ardından söz konusu ülkelerden yapılan paslanmaz çelik ithalatının 2021-2022 mali yılının ilk yarısında %172 artmış ve Hindistan’ın dünyanın en büyük paslanmaz çelik üreticisi unvanını Endonezya’ya kaptırarak ikinci sıraya düşmek üzere olmasından anlaşılabilir,” sözlerine yer verildi.

Pahuja, ayrıca, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Avrupa Komisyonu’nun Endonezya’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı mamule %34,3’e varan telafi edici vergi getirdiğini belirtirken, bu durumun, paslanmaz çelik üretimi yapan pek çok ülkenin koruma önlemleri uygulaması ve Çinli ile Endonezyalı üreticiler açısından Hindistan’ın tek cazip pazar olması sebebiyle ülkede daha fazla dampinge yol açacağını ekledi.