Hint paslanmaz çelik üreticileri ithalatta kaydedilen %117 artışın ardından ithal paslanmaz çeliğe telafi edici vergi getirilmesini talep etti

Salı, 28 Eylül 2021 11:56:24 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan yerel paslanmaz çelik üreticileri, Nisan-Temmuz döneminde, paslanmaz çelik ithalatının %117 artış gösterdiğini belirterek hükümetin söz konusu duruma müdahale etmesi ve telafi edici vergi getirmesi talebinde bulundu.

Hindistan Paslanmaz Çelik Soğuk Haddecileri Birliği, bu yılın başında yapılan 2021-2022 yılı bütçe görüşmelerinde, Çin’den ithal paslanmaz çeliğe uygulanan telafi edici verginin, 30 Eylül tarihine kadar askıya alındığını ve Endonezya’dan yapılan sevkiyatlara uygulanan verginin iptal edilmesiyle birlikte ithalatta görülen artışın, yerel üreticilere zarar verdiğini belirtmişti.

Sektörün, Covid-19 pandemisinin yarattığı olumsuz etkilerden toparlanmaya devam ettiği ve telafi edici verginin derhal uygulanmaması halinde, küçük ve orta ölçekli üreticilerin, üretim tesislerini kapatmak zorunda kalıp tüccar olarak faaliyetlerine devam edeceği eklendi.

Jindal Stainless CEO’su Abhyuday Jindal, “Yalnızca dört ayda, Çin’den ve Endonezya’dan yapılan paslanmaz çelik ithalatı %177 artış gösterdi. İthalatta sübvansiyonu önleyici verginin askıya alınması nedeniyle hükümetin, ‘Hindistan’da üret’ politikasını kabul etmiyoruz,” şeklinde konuştu.