Hint paslanmaz çelik ihracatçıları Rusya’dan ödeme almakta zorluk yaşayacak

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:13:07 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya yapılan veya gönderim halinde olan teslimatlar karşılığında alınacak yaklaşık 70-80 milyon $’lık ödemede sorunlar yaşanabileceğini belirtti.

ISSDA Başkanı K.K. Pahuja, “Rusya’ya yaklaşık 200 milyon $ değerinde paslanmaz çelik ihracatı yapılacak. İhracat mevcut krizden mutlaka olumsuz etkilenecek,” dedi.

Başta ABD ve AB olmak üzere çeşitli ülkeler bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması kararının alındığını duyurdu. Söz konusu karar nedeniyle Hint ihracatçılar Rusya’dan ödemelerini almakta zorluk yaşayacak.

Pahuja sözlerine, “Çin, Avrupa ve diğer Asya ülkelerinden Rusya’ya yapılacak ihracat da engellenecek. Bunun sonucunda ortaya çıkacak paslanmaz çelik fazlasının alternatif rotalardan olan Hindistan’a girmesinden ve iç piyasada stok fazlasının ortaya çıkmasından endişe duyuyoruz,” şeklinde devam etti.