Hint otomobil üreticilerinin satışları Mart ayında sertçe arttı

Pazartesi, 05 Nisan 2021 12:06:23 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın başlıca otomobil üreticileri Mart ayında satışlarında iki ve hatta üç haneli artışlar kaydetti.

Ancak endüstri yetkililerine göre, Mart ayı satışlarındaki büyüme, geçen yılın aynı ayında kaydedilen düşük seviyeyle kıyaslanarak oluştu. Geçen yılın Mart ayında, salgını kontrol altına almak adına ilk kez karantina uygulanacağı açıklanması, ay boyunca birçok gün satış yapılamamasına yol açmıştı.

Hindistan’ın pazar payı açısından en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited’ın satışları Mart ayında yıllık %99 artışla 167.014 adet oldu.

Ülkenin en büyük ikinci otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited (HMIL) ise söz konusu ayda yıllık %100 artışla 52.600 adet otomobil sattı.

Tata Motors Limited, Mart ayında yıllık bazda altı kat artış kaydederek 66.609 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu ayda, Mahindra & Mahindra ise geçen yılın Mart ayında kaydedilen 6.679 adede kıyasla 40.403 adet otomobil sattı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia Motors’un satışları Mart ayında yıllık %123 artışla 19.100 adet oldu.

Toyota Kirloskar Motors Limited ise söz konusu ayda yıllık %114 artışla 15.001 adet otomobil sattı.

Renault India, Mart ayında yıllık %278 artışla 12.356 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.