Hint otomobil üreticilerinin satışları Aralık ayında güçlü bir şekilde arttı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 15:04:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da başlıca otomobil üreticilerinin Aralık ayındaki satışları, beklentilerin aksine güçlü bir artış gösterdi.

Otomobil satışlarının genellikle Ekim-Kasım dönemindeki artışın ardından düşmesine karşın, çoğu piyasa lideri otomobil üreticisi 2020 yılının Aralık ayında satışlarını yıllık bazda artırdı.

Hindistan’ın pazar payı açısından en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited’ın satışları Aralık ayında yıllık %18 artışla 146.480 adet oldu.

Ülkenin en büyük ikinci otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited (HMIL) ise yıllık %25 artışla 47.400 adet otomobil sattı. HMIL, geçen yılın Aralık ayında 71.178 adet ile aylık otomobil üretim rekorunu kırarken, şirketin otomobil ihracatı yıllık %59 artışla 19.350 adet seviyesinde kaydedildi.

Hindistan menşeli otomobil üreticisi Tata Motors Aralık ayında yıllık %21 artışla 53.430 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

Geçen yılın Aralık ayında düşüş kaydeden tek yerli otomobil üreticisi Mahindra and Mahindra’nın otomobil satışları ise yıllık %10 düşüşle 35.187 adet seviyesinde yer aldı.