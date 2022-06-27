Hint NMDC’nin yeni tesisi yedi yıllık gecikmenin ardından Eylül ayında devreye alınacak

Pazartesi, 27 Haziran 2022 09:59:34 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in 70 milyar INR (897 milyon $) bütçe aşımına neden olan yıllık 3 milyon mt üretim kapasiteli yeni tesisi yedi yıllık gecikmenin ardından bu yılın Eylül ayında devreye alınacak.

202 milyar INR’ye (2,60 milyar $) mal olan projeye Eylül ayında devreye alınmadan önce 17 milyar INR (218 milyon $) daha harcama yapılacağı belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Hindistan hükümeti, NDMC Limited’in hisselerinin özel bir yatırımcıya satılarak özelleştirilmesi kararının ardından söz konusu projenin bu yılın Ağustos-Eylül dönemine kadar ana şirketten ayrılmasına onay vermişti.

Ayrıca hükümetin ancak tam kapasite faaliyet gösteren bir tesisin özelleştirilme sürecinin başlatılabileceğini belirterek tesisin gecikme yaşanmadan erken devreye alınmasında ısrarcı olduğu da öğrenildi.