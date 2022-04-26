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Hint NMDC’nin yeni projesi maliyet artışlarından ve gecikmeden etkilendi

Salı, 26 Nisan 2022 09:55:36 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint NMDC’nin önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde üretime başlaması planlanan yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisinin yedi yıllık bir gecikmeye bağlı ortaya çıkan yaklaşık 855 milyon $ bütçe aşımı nedeniyle 2,89 milyar $’a mal olacağı belirtildi.

Hindistan hükümeti, NDMC Limited’in hisselerinin özel bir yatırımcıya satılarak özelleştirilmesi kararının ardından söz konusu projenin bu yılın Ağustos-Eylül dönemine kadar ana şirketten ayrılmasına onay vermişti.

Tata Steel ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS) NDMC Limited’in özelleştirilme sürecine katılmayacağı ancak JSW Steel, Jindal Steel and Power Limited (JSPL) ve ESL Steel Limited gibi yerel üreticilerin süreçte yer almaya devam edebileceği öğrenildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi NMDC 

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