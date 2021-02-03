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Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Nisan-Ocak döneminde %0,8 düştü

Çarşamba, 03 Şubat 2021 15:18:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan hükümeti tarafından yönetilen madenci NMDC Limited, 2020-21 mali yılının Nisan-Ocak döneminde yıllık %0,8 düşüşle 19,42 milyon mt’u Chhattisgarh tesisinde, 6,24 milyon mt’u Karnataka tesisinde olmak üzere toplam 25,66 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı.

Şirket, Nisan-Ocak döneminde toplam satışının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hafifçe artarak 20,09 milyon mt’u Chhattisgarh ve 5,92 milyon mt’u Karnataka’dan olmak üzere toplam 26,01 milyon mt olduğunu bildirdi.

Bu yılın Ocak ayında ise, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %16,6 artış göstererek 3,86 milyon mt olurken, toplam satışları yıllık %26,3 artışla 3,74 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  hammaddeler  demir cevheri  üretim  NMDC  |  benzer haberler »


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