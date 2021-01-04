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Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Nisan-Aralık döneminde %0,8 düştü

Pazartesi, 04 Ocak 2021 11:28:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan hükümeti tarafından yönetilen madenci NMDC Limited, geçtiğimiz yılın Nisan-Aralık döneminde yıllık %0,8 düşüşle 6,23 milyon mt’u Chhattisgarh tesisinde, 5,60 milyon mt’u Karnataka tesisinde olmak üzere toplam 21,83 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı.

Şirket, Nisan-Aralık döneminde toplam satışının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,9 düşüş göstererek 17,11 milyon mt’u Chhattisgarh ve 5,23 milyon mt’u Karnataka’dan olmak üzere toplam 22,34 milyon mt olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ise, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %23,3 artış göstererek 3,86 milyon mt olurken, toplam satışları yıllık %19 artışla 3,62 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  NMDC  demir cevheri  hammaddeler  Hindistan  üretim  |  benzer haberler »


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