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Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Nisan-Ağustos döneminde %44 arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 11:38:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, bu yılın Nisan-Ağustos döneminde yıllık %44 artışla 15,02 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı.

Şirket yalnızca Ağustos ayında ise, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 1,62 milyon mt’a kıyasla 3,06 milyon mt demir cevheri üretti.

Nisan-Ağustos döneminde NMDC’nin toplam demir cevheri satışı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 10,80 milyon mt’a kıyasla 15,67 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin Ağustos ayındaki toplam demir cevheri satışı ise, 2020 Ağustos’ta kaydedilen 1,79 milyon mt’a kıyasla 2,91 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  NMDC  üretim  hammaddeler  Hindistan  madencilik  demir cevheri  |  benzer haberler »


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