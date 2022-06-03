Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Mayıs ayında %14 arttı

Cuma, 03 Haziran 2022 09:58:39 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %14 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2022-2023 mali yılının Nisan-Mayıs döneminde, demir cevheri üretimi yıllık %7 artarak 6,35 milyon mt seviyesine yükseldi.

Ancak söz konusu ayda demir cevheri satışlarının yıllık %10 düşüşle 5,77 milyon mt seviyesine gerilediği gözlendi.

NMDC Başkanı ve İdari Yöneticisi Sumit Deb, “Üretimde istikrarlı bir artış sağlamamız sonucunda NMDC ülkenin en hızlı büyüyen demir cevheri olmakla kalmayıp yerel çelik sektörünün en istikrarlı tedarikçisi konumunda yer almaya başladı. Yeni nesil teknolojileri devreye alarak ve dijitalleşerek şirket yapımızı güçlendirdik,” açıklamasını yaptı.