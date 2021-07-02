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Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Haziran çeyreğinde en iyi seviyeye ulaştı

Cuma, 02 Temmuz 2021 14:53:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan hükümetine bağlı NMDC Limited bu yılın Haziran ayında yıllık %18 artışla 2,98 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı.

Söz konusu ayda, şirketin demir cevheri satışları ise yıllık %28 artışla 2,48 milyon mt seviyesinde yer aldı.

30 Haziran tarihinde sona eren malin yılın ilk çeyreğinde, şirket, yıllık %34 artışla 8,89 milyon mt demir cevheri üretirken, yıllık %49 artışla 9,57 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi. Böylelikle, söz konusu çeyrekte, şimdiye kadar ilk çeyrek için açıklanan en iyi üretim seviyesi kaydedilmiş oldu.

NMDC’nin İdari Yöneticisi Shri Sumit Deb konuya ilişkin, “İlk çeyrek sonuçları, en iyi yıllarımızdan biri olmasını beklediğimiz dönemin gidişatını belirliyor. Söz konusu ivmeyle birlikte, 2022 mali yılı için belirlediğimiz üretim ve satış hedeflerimizi geçebiliriz. Zorlu günlerden geçtiğimiz bir dönemde, böylesi güçlü bir performans göstermek bizi özellikle memnun ediyor,” sözlerini kaydetti.

 


Etiketler: demir cevheri  Hint Yarımadası  NMDC  madencilik  hammaddeler  Hindistan  |  benzer haberler »


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