Hint NMDC’nin cevher üretimi Ekim ayında 2,43 milyon mt oldu

Salı, 03 Kasım 2020 14:06:51 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, bu yılın Ekim ayında demir cevheri üretiminin 2019 yılının Ekim ayındaki 2,49 milyon mt seviyesine kıyasla 2,43 milyon mt olduğunu açıkladı.

Ekim ayında madencinin toplam demir cevheri satışları ise, önceki yılın aynı ayındaki 2,61 milyon mt’a kıyasla düşerek 2,52 milyon mt oldu.

Nisan-Ekim döneminde ise NMDC’nin cevher üretimi yıllık bazda %8 azaldı ve 14,66 milyon mt oldu. Yine de üretimdeki düşüş oranı Nisan-Eylül dönemine kıyasla 1 puan daha azdı.