Hint NMDC yeni tesisinde deneme üretimini yürütmesi için danışmanlık şirketiyle anlaştı

Cuma, 21 Ocak 2022 11:37:55 (GMT+3) | Kalküta

Hint NMDC Limited, üretim kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alacak Nagarnar tesisinin devreye alınmadan önceki ve devreye alındıktan sonraki süreci yönetmesi ve sıcak ve soğuk testlerini yürütmesi amacıyla hükümete bağlı mühendislik danışmanlık ile proje yönetimi şirketi Mecon Limited ile üç yıllık anlaşma imzaladı.

Mecon Limited, ayrıca, diğer tesislerin yıllık üretim hedeflerine ulaşmasından ve bakım çalışmalarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesinden de sorumlu olacak.

NMDC, Nagarnar tesisinde deneme üretiminin 22 Mart tarihinde başlamasını bekliyor.