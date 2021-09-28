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Hint NMDC ve IMMT demir cevheri madenciliğine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak amacıyla güçlerini birleştirdi

Salı, 28 Eylül 2021 12:19:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint demir cevheri madencisi NMDC Limited ve hükümete bağlı Institute of Minerals and Technology (IMMT), yerli teknolojiler geliştirmeye yönelik ortak Ar-Ge çalışmaları yapmak amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Düşük tenörlü demir cevherinin işlenmesi, kömür zenginleştirmesi, madenlerden ve sulu taşıma hatlardan çıkan atıkların kullanılması gibi alanlarda ortak Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.

NMDC CEO’su Sumit Deb, “Ülkede madencilik sektörü, kendi kendine yetebildiği bir döneme girerken, NMDC olarak, madencilik sektöründe, yerli teknolojilerin kullanımını artırmak için yatırımlar yapıyoruz. IMMT ile kurduğumuz ortaklık, bu yolda önemli bir adım oldu,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: NMDC  Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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