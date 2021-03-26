Hint NMDC sermaye harcamalarını 2021-22 mali yılında 416 milyon $’a çıkaracak

Cuma, 26 Mart 2021 14:30:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, 2021-22 mali yılında yıllık demir cevheri üretimini 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek mali yılın sonuna yaklaşırken kaydedilen yaklaşık 36 milyon mt seviyesinden 42 milyon mt’a çıkarmak adına, sermaye harcamalarını 416 milyon $’a yükseltecek.

Bir şirket yetkilisine göre, 2020-21 mali yılının Nisan-Haziran çeyreğinde 1,8 milyon mt üretim kaybı yaşanmasına rağmen, mevcut mali yılın ilk üç çeyreğinde şirketin toplam üretim seviyesi, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla hala %10 yüksekti.

Şirket, önümüzdeki mali yılda üretim seviyesini, Karnataka eyaletindeki Donimalai demir cevheri madenlerinde yeniden faaliyete başlayarak ve Chhattisgarh eyaletindeki Bailadial rezervlerindeki Deposit 13 ve Deposit 4 maden yataklarına yeni madenler ekleyerek yükseltecek.

NMDC sermayesinin çoğunu, Bailadila ile Jagdalpur madenlerini, Chhattisgarh eyaletinde tamamlanmak üzere olan yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisini, Jagdalpur’daki pelet tesisini ve Kirandul madenlerindeki eleme tesisini birbirine bağlayacak olan sulu boru hattının inşasına harcayacak.