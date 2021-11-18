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Hint NMDC işçileri üretim tesisinin satışını protesto etmek için greve başladı

Perşembe, 18 Kasım 2021 11:53:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı madenci NMDC Limited işçileri, şirkete ait üretim tesisinin satışını protesto etmek amacıyla ülke genelinde greve başladı.

İşçi sendikası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Chhattisgarh’da inşa edilen ve üretim kapasitesi 3 milyon mt seviyesinde yer alacak tesisin, özel yatırımcılara satılma kararının, NDMC Limited’in özelleştirilmesinde ilk adım olduğunu belirtti.

Söz konusu yetkililer, “Üretim tesisinin satışına karşıyız. Bu şekilde devam ederse, ana şirketin de özelleştirileceği gün gelecek,” şeklinde konuştu.

Hindistan hükümeti, geçtiğimiz yıl, bir başka üretim tesisi için benzer bir karar almıştı.


Etiketler: madencilik  NMDC  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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