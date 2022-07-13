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Hint NMDC Avustralya’da demir cevheri arama çalışması yapmayı planlıyor

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 12:27:41 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in Avustralya’da cevher arama ve geliştirme çalışmaları yapmayı planladığı belirtildi.

Demir cevheri beraberinde şirket, Bevan Dağı bölgesinde bakır, lityum ve volfram gibi farklı madenleri arama çalışmaları yürütmeyi planlıyor.

Projenin uygun bulunması halinde bölgeye etaplar halinde 3-4 milyar $’lık yatırım yapılabileceği öğrenildi.

Proje kapsamında NDMC Limited’in Avustralya’da yer alan bağlı kuruluşu Legacy Iron Ore Company Limited, maden araştırma şirketi Hancock ile ortak girişim kurma kararı aldı.

Hancock Prospecting ilk aşamada söz konusu projeden 9 milyon A$’a hisse satın alacak.

NMDC Limited Başkanı ve İdari Yöneticisi Sumit Deb, “Şu an maden araştırma ve yatırım aşamasındayız. Arama çalışmaları için önümüzde iki, üç yıllık bir süre var. Madenlerin araştırılması ve geliştirilmesi dört yıl sonra başlayabilir,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik NMDC 

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