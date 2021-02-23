Hint NMDC Ağustos ayında ticari üretime başladıktan sonra çelik tesisi projesinden ayrılacak

Salı, 23 Şubat 2021 14:28:01 (GMT+3) | Kalküta

Revize edilen plana göre, Hindistan’ın devlete bağlı madencisi NMDC, ancak muson döneminin ardından Ağustos ayında ticari üretime başladıktan sonra çelik tesisleri projesinden ayrılacak ve ardından hisselerini satacak.

Piyasa kaynaklarına göre, Chhattisgarh eyaletindeki yıllık 3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi projesi birçok kez zaman aşımına uğradı ve yeni plana göre ticari üretim bu yılın Ağustos ayı civarında başlayacak.

Sonrasında ise çelik tesisi, özelleştirilmesi adına önümüzdeki mali yılda yalnızca özel yatırımcılar için satılığa çıkarılmadan önce devlete bağlı ayrı bir kurumsal şirket olacak.

2020 yılının Ekim ayında, Hindistan hükümeti NMDC Limited’in çelik tesisi projesinin elden çıkarılmasını talep etti ve şirketin yönetim kurulu da bunu onayladı.

Piyasa kaynakları, çelik sektörünün salgının etkisinin ardından iyileştiğini ve birçok küresel çelik şirketinin Hindistan’da bir merkez kurmak istediğini söyledi. NMDC’nin çelik tesisi, küresel veya yerli yatırımcılara yeni bir tesisi genişleterek merkezini büyütme fırsatı sunduğu için hükümetin tesise yönelik fiyat beklentilerinin karşılanması bekleniyor.