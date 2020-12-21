Hint müteahhitler çelik ve çimento üreticilerinin fiyatlarını artırmak adına kartel oluşturduğunu iddia etti

Pazartesi, 21 Aralık 2020 17:49:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Müteahhitler Birliği Konfederasyonu’nun (Credai) açıklamasına göre, bakanının ardından, müteahhitler de çelik ve çimento üreticilerinin fiyatları artırmak adına bir kartel oluşturduğunu iddia etti.

Credai, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’den, proje maliyetlerinin artmasına ve sıradan tüketicilerin konut alım gücünü etkilemesine yol açan çelik ve çimento üreticilerinin, kartel oluşturmalarına ve fiyatlarını artırmalarına müdahale etmesini talep etti.

Credai, Başbakana gönderdiği mesajında, “Çelik ve çimento fiyatlarındaki kartelleşme nedeniyle yaşanan sürekli ve ani artışlarla birlikte, müteahhitler inşaat maliyetlerinde kaçınılmaz bir artışla karşı karşıya ve bu durum, proje teslimlerinde gecikmeler yaşanmasına, bazı projelerin ise askıya alınmasına yol açacak. Dolayısıyla bundan en çok alıcılar etkileniyor. Müteahhitler ise müşterileri bunun aksine ikna etmeye uğraşıyor. Bu yılın başından beri çimento fiyatları %23’ten fazla ve çelik fiyatları %45’ten fazla arttı. Ocak ayında 50 kg çimento yaklaşık 349 INR seviyesindeyken, Aralık ayında 420-430 INR seviyesine yükseldi. Bu yılın başında çelik fiyatları ise ton başına 40.000 INR seviyesinde yer alırken, Aralık ayında 58.000 INR seviyesinde kaydedildi,” ifadelerini kullandı.

Bu ayın başında Karayolları Bakanı Nitin Gadkari de, çimento ve çelik üreticilerinin “fiyatlarını sebepsiz yere artırmak” adına kartel oluşturduğunu iddia ederek, hükümetin artan çelik ve çimento fiyatlarını kontrol etmesini talep etmişti.