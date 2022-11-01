Hint MOIL yüksek mangan içerikli ferromanganez fiyatlarını düşürdü

Hindistan’da devlete bağlı manganez madencisi MOIL Limited, Kasım ayı teslimatlı farklı kalitelerdeki manganez için farklı fiyat stratejisi uyguladığını açıkladı.
Alınan karar doğrultusunda şirket, %44’ten yüksek mangan içerikli ferromanganez fiyatlarını %7,5 düşürürken, %44’ten düşük mangan içerikli ferromanganez fiyatlarında değişikliğe gitmedi.
Öte yandan söz konusu ayda MOIL, elektrolitik mangan dioksit baz fiyatlarını Ekim ayında kaydedilen 170.000 INR/mt seviyesine kıyasla 180.000 INR/mt seviyesine yükseltti.