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Hint MOIL yüksek mangan içerikli ferromanganez fiyatlarını düşürdü

Salı, 01 Kasım 2022 12:25:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı manganez madencisi MOIL Limited, Kasım ayı teslimatlı farklı kalitelerdeki manganez için farklı fiyat stratejisi uyguladığını açıkladı.

Alınan karar doğrultusunda şirket, %44’ten yüksek mangan içerikli ferromanganez fiyatlarını %7,5 düşürürken, %44’ten düşük mangan içerikli ferromanganez fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

Öte yandan söz konusu ayda MOIL, elektrolitik mangan dioksit baz fiyatlarını Ekim ayında kaydedilen 170.000 INR/mt seviyesine kıyasla 180.000 INR/mt seviyesine yükseltti.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası 

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