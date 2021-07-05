Hint MOIL manganez ve ferromanganez fiyatlarını %7,5 artırdı

Hindistan hükümetine bağlı madenci MOIL, tüm kalitelerdeki %25-30 mangan içerikli toz manganez, ferromanganez ve kimyasal kalite manganez fiyatlarını %7,5 artırdığını duyurdu.
Söz konusu fiyat değişikliği, 1 Temmuz tarihi itibarıyla yapılacak tüm siparişler için geçerli olacak.
Şirket, ferromanganez, ferromanganez cürufu ve belirli kalitelerdeki toz manganezi, devlete bağlı ticaret şirketi MTSC Limited’in ihale platformu üzerinden belirli aralıklarla elektronik ihale yoluyla satışa koyacağını ifade etti.