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Hint MOIL Limited’in net kârı Nisan-Aralık döneminde %305 arttı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 10:27:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı manganez madencisi MOIL Limited’in net kârı 2021-2022 mali yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık %305 artışla 2,45 milyar INR (33 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte (Ekim-Aralık), şirketin net kârı 1,24 milyar INR (16 milyon $) seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Nisan-Aralık döneminde, şirketin toplam satış gelirleri bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,27 milyar INR’ye (96 milyon $) kıyasla 9,68 milyar INR (128 milyon $) oldu.

Ayrıca MOIL’in toplam manganez cevheri üretimi söz konusu dönemde yıllık %16 artarak 857.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  mali sonuçlar  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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