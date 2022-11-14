Hint MOIL Limited’in net kârı 2022-2023 mali yılının ilk yarısında %7 arttı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 10:37:52 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci MOIL Limited’in net kârı 2022-2023 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) yıllık %7 artışla 1,3 milyar INR (16,10 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin mangan cevheri üretimi yıllık %10 artışla 563.000 mt oldu.

MOIL Limited tarafından yapılan açıklamada çelik sektöründen gelen talebin artmasına, üretim verimliliğinin iyileşmesine ve fiyatların yükselmesine bağlı olarak hem üretim hem de mali performansın 2022-2023 mali yılının ikinci yarısında daha da artmasının beklendiği belirtildi.