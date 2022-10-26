Hint metalürjik kok üreticileri ithalat vergilerinin kaldırılmasından zarar gördüklerini öne sürüyor

Çarşamba, 26 Ekim 2022 10:57:59 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Metalürjik Kok İmalatçıları Birliği (IMCOM) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin yakın zaman önce metalürjik kok ithalatına uygulanan vergiyi kaldırmasının yerel üreticilere maddi zarar verdiği ve bu nedenle üreticilerin yabancı tedarikçilerle rekabet edemeyecek hale geldiğini belirtti.

IMCOM, hükümetin koklaşabilir taş kömürü ithalatına uygulanan %5 ve metalürjik kok ithalatına uygulanan %2,5 oranlarındaki vergiyi kaldırmasının ardından yerel üreticilerin satış fiyatlarının %5 azaldığını ifade etti.

Düşük fiyatlı metalürjik kok ithalatı nedeniyle maliyetlerin artık karşılanamaması sonucunda yerel metalürjik kok fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluştuğu dile getirildi.

Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, birlik yerel metalürjik kok üreticilerinin koklaşabilir taş kömürü ithalatında 400 INR/mt vergi ödemek zorunda kaldığını ancak aynı verginin metalürjik kok ithalatında geçerli olmadığını, dolayısıyla metalürjik kok ithalatçılarının yararına olan ve yerel üreticilerin fiyatlandırmalarına zarar veren bir uygulama olduğu söylendi.

IMCOM resmi veriler ışığında metalürjik kok ithalatının Temmuz-Ağustos döneminde, ithalat vergilerinin kaldırılmasının hemen ardından %40 arttığını öne sürdü.

Yerel metalürjik kok üretiminin bu yıl içerisinde, geçtiğimiz yıl kaydedilen 3,5 milyon mt seviyesine kıyasla 3 milyon mt seviyesinin altına ineceği öngörülüyor.