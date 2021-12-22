Hint Mahindra & Mahindra Maharashtra’da oto hurda tesisi kuracak

Çarşamba, 22 Aralık 2021 11:05:11 (GMT+3) | Kalküta

Hint otomobil üreticisi Mahindra & Mahindra ile hükümete bağlı e-ticaret hizmeti sağlayıcısı MSTC Limited’in bağlı kuruluşu Mahindra Cero Limited, oto hurda tesisleri kurulması amacıyla Maharashtra eyaleti hükümetiyle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Yeni oto hurda tesisleri, Mumbai, Nagpur, Aurangabad ve Nashik’te kurulacak ve şirketin, Pune ile Uttar Pradesh’te yer alan oto hurda tesislerini destekleyecek.

Mahindra Creo tarafından yapılan açıklamada, “Müşterilerimiz, oto hurda tesislerimizde, araçlarını çevre dostu yöntemlerle hurdaya çıkarabilecek ve yeni araç alımında, tarafımızca sağlanan geri dönüşüm imha belgesinin getirdiği avantajlardan faydalanabilecek. Eski araçları geri dönüştürerek, Hindistan’ın hurda ithalatına olan bağımlılığını azaltmayı ve çelik üretiminde kullanılan doğal kaynakları korumayı hedefliyoruz,” sözlerine yer verildi.

Tata Motors Limited de, geçtiğimiz günlerde, kapasitesi yıllık 35.000 adet seviyesinde yer alacak oto hurda tesisi kurulması için Maharashtra eyaleti hükümetiyle anlaşmaya vardığını duyurmuştu.