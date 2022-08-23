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Hint L&T yeşil hidrojen tesisleri kurmak için çelik ve çimento şirketleriyle görüşüyor

Salı, 23 Ağustos 2022 14:03:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın mühendislik ve inşaat devi Larsen & Toubro (L&T), karbon nötrlük hedefi doğrultusunda yeşil hidrojen üretim tesisi inşa etmek için birçok çelik ve çimento şirketiyle görüşmeler yaptığını belirtti.

L&T’nin çelik ve çimento şirketleriyle görüşme isteği, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde yer alan Hazira’daki ilk yeşil hidrojen tesisini faaliyete sokmasının ardından geldi.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Subramaniam Sharma, “İlk yeşil hidrojen tesisimizi Hazira’daki kendi sahamızda kurmaya ve bu tesisten kendi enerji ihtiyaçlarımızı karşılamaya karar verdik,” dedi.

Şirket çelik, çimento ve petrol rafinerileri sektörlerinde faaliyet gösteren devlete bağlı ve özel büyük ölçekli şirketlerle ilgili tesislerinde yeşil enerji tesisleri inşa etmek için görüşmeler yapıyor ve yedi ay içinde bu tesislerin faaliyete geçebileceği belirtiliyor.    


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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