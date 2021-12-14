Hint küçük ölçekli işletmeler artan hammadde fiyatlarını protesto etmek amacıyla 20 Aralık’ta iş durduracak

Salı, 14 Aralık 2021 11:51:41 (GMT+3) | Kalküta

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, 20 Aralık tarihinde ülke genelinde bir günlüğüne iş durdurarak artan hammadde fiyatlarını protesto etme çağrısında bulundu.

Hammadde fiyatlarının sebepsiz yere arttığını söyleyen işletmeler, merkezi hükümetin, fiyatların düşürülmesine yönelik çağrısından hiçbir sonuç alınamadığını belirtti.

2020 yılının Nisan ayı ile bu yılın Ekim ayı arasındaki dönemde, çelik levha fiyatları %82,22, alüminyum alaşım fiyatları %154,72, bakır fiyatları %119,44, soğuk sac fiyatları %95,96, pik demir fiyatları %37,50 ve hurda fiyatları %81,82 artış gösterdi.

İşletmeler, fiyat artışlarının, bir yıllığına kendilerine yansıtılmamasını talep etti.