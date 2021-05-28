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Hint KIOCL’nin pelet üretimi 2020-2021 mali yılında %6 düştü

Cuma, 28 Mayıs 2021 10:54:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli, önceki adıyla Kudremukh Iron Ore Company Limited olarak bilinen KIOCL Limited’ın pelet üretimi 2020-2021 mali yılında, bir önceki mali yıla kıyasla %6 düşerek 2,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu mali yılda, şirket, 1,84 milyon mt pelet ihraç ederken, iç piyasaya 460.000 mt pelet verdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, şirketin, Brezilya ve MENA ülkeleri gibi yurt dışı piyasalarına yönelik ihracatını artırmak istediği dile getirildi.

2020-2021 mali yılında, şirketin toplam ihracatının %44’ü Çin’e, %44’ü MENA ülkelerine ve %12’si de Brezilya’ya yapıldı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  pelet  Hint Yarımadası  çelik üretimi  hammaddeler  Hindistan  |  benzer haberler »


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