﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint Kamdhenu Limited inşaat demiri üretim kapasitesini artıracak

Perşembe, 20 Ekim 2022 10:39:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın en büyük inşaat demiri üreticisi Kamdhenu Limited tarafından yapılan açıklamada, Hyderabad tesisinin üretim kapasitesinin önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde yıllık 300.000 mt’dan yıllık 360.000 mt seviyesine çıkarılacağı duyuruldu.

Şirket yakın zaman önce piyasaya sürdüğü PAS 1000 kalite inşaat demiri üretim kapasitesini artıracağını belirtti.

Kamdhenu, PAS 1000 kalite inşaat demirindeki 360 derece kilitlenme özelliğinin betona 10.000 PSI basınç dayanımı sağladığını, mikro alaşım sayesinde ürünün paslanmazlık kalitesinin arttığını ve %28 daha fazla ağırlık çekebildiğini söylüyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’nın tekrar inşaat demiri üretimine başlaması ithalat teklifleri üzerinde baskı yarattı

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’li ESI Kasım ayı üretimli inşaat demiri fiyatlarını talep toparlandığı için hafifçe yükseltti

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Yerel alıcılar Kardemir’in inşaat demiri ve kütük tekliflerine iyi talep gösterdi

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları geriledi

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri fiyatlarını düşürdü

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %12,5 yükseldi

20 Eki | Çelik Haberler

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları düşüşünü sürdürdü

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye uzun mamul ihracat fiyatları cansız talep sebebiyle düştü, yerel satışlar agresif

19 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları çoğunlukla gevşedi

19 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları 450$/mt CFR’ın altına indi

19 Eki | Hurda ve Hammadde