Hint Kamdhenu Limited inşaat demiri üretim kapasitesini artıracak

Hindistan’ın en büyük inşaat demiri üreticisi Kamdhenu Limited tarafından yapılan açıklamada, Hyderabad tesisinin üretim kapasitesinin önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde yıllık 300.000 mt’dan yıllık 360.000 mt seviyesine çıkarılacağı duyuruldu.
Şirket yakın zaman önce piyasaya sürdüğü PAS 1000 kalite inşaat demiri üretim kapasitesini artıracağını belirtti.
Kamdhenu, PAS 1000 kalite inşaat demirindeki 360 derece kilitlenme özelliğinin betona 10.000 PSI basınç dayanımı sağladığını, mikro alaşım sayesinde ürünün paslanmazlık kalitesinin arttığını ve %28 daha fazla ağırlık çekebildiğini söylüyor.