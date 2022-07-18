Hint Kamdhenu Group inşaat demiri üretim kapasitesini artıracak

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 10:38:27 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Kamdhenu Group tarafından yapılan açıklamada, inşaat demiri üretim kapasitesinin mevcut mali yılın sonuna kadar yıllık 360.000 mt seviyesinden yıllık 420.000 mt seviyesine çıkarılacağı belirtildi.

Kamdhenu Group İdari Yöneticisi Sunil Agarwal, yüksek üretim kapasitesi doğrultusunda distribütör ağının da genişletileceğini ve şirketin Telangana ile Andhra Pradesh piyasalarındaki konumunun güçlendirileceğini söyledi.

Agarwal ayrıca Kamdhenu’nun inşaat demirindeki köşeli dişlerin çelik ve betonun daha iyi kitlenmesini sağlayarak beklenmedik bir zorlamaya maruz kalan yapılara optimum güvenlik sağladığını ve söz konusu ürünün üst geçit, baraj, termik santral ve endüstriyel kule inşaatına uygun olduğunu ekledi.