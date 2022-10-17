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Hint JSW Steel ve Smartex çelik sektörünün karbonsuzlaştırılması için mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 16:10:49 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel, Hindistan çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik düşük karbonlu üretim çözümleri bulmak amacıyla Smartex ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamada, “Mutabakat anlaşması kapsamında, JSW Steel ile Smartex, Hindistan çelik sektörünün karbonsuzlaştırılması, yatırımlardaki risklerin azaltılması, iklim eylemine hız kazandırılması ve sosyal eşitliğin ele alınması amacıyla inovatif ve hemen kullanıma hazır çözümler üzerinde araştırmalar yapacak,” ifadelerine yer verildi.

Smartex, 2022 New York City İklim Haftası’nda çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına odaklanan bir girişim başlatmıştı. Girişim kapsamında, çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasını desteklemeye yönelik bir ekosistem oluşturmak amacıyla 1 milyar $’lık bir fon sağlanıyor.

Dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olan Hindistan’ın enerji sistemlerinden kaynaklı karbon salımının %10’undan fazlasından sorumlu olduğu belirtiliyor. JSW Steel, çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasının kolay olmadığını, ortaya koyulan çözümlerin ticari açıdan uygulanabilir olmadığını veya erken gelişim aşamasında olduğunu söylüyor.

JSW Steel’den Seshagiri Rao, “Yerel çelik sektöründe karbon salımının azaltılmasında bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için inovatif ve finansman çözümlerine ihtiyaç var,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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