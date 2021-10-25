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Hint JSW Steel ürünlerine ilave ücret getirmeyi düşünüyor

Pazartesi, 25 Ekim 2021 17:10:30 (GMT+3)   |   Brescia
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel’in, üretim maliyetlerinde kaydedilen büyük artışlarla başa çıkabilmek amacıyla ürünlerine ilave ücret getirebileceği bildirildi.

Koklaşabilir taş kömürü fiyatları, çok kısa bir süre içerisinde, 110$/mt seviyesinden 400$/mt’a yükselmişti. JSW Steel CFO’su Seshagiri Rao, Economic Times ve BusinessLine gazetelerine verdiği röportajda, özellikle, orijinal malzeme üreticileri olmak üzere müşterileriyle aylık tedarik sözleşmesi imzalayan çelik şirketlerinin, söz konusu artışları, yansıtmakta zorlandığını belirtti.

Rao, “İleriye dönük olarak ne yapılması gerektiğini soracak olursanız, koklaşabilir taş kömürü fiyatları, çelik üreticilerinin kaldırmasının artık mümkün olmadığı kadar çok arttı. Bu nedenle, enerji maliyetlerini, müşteriye yansıtma olasılığını düşünmek zorunda kalabiliriz,” şeklinde konuştu.

JSW Steel, geçtiğimiz yıl, ürünlerine ilave karbon ücreti ve ilave enerji ücreti gibi bir sistem getiren Avrupalı çelik üreticilerini örnek alabilir. Hint üreticinin, enerji maliyetleri normal seviyeye dönene dek söz konusu fiyatlandırma sistemini nasıl uygulayabileceğine ilişkin müşteriyle görüştüğü öğrenildi.

Koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış, arzın başka ülkelere kaymasından kaynaklanıyor. Çin, önceden, koklaşabilir taş kömürünü doğrudan Avustralya’dan alırken, şu an ABD, Kanada ve Avrupa’dan tedarik ediyor. Buna karşılık, Avustralya ise Avrupa ve ABD’ye satış yapıyor.

Şirket, aşılama programlarının dünya genelinde ilerlemesiyle ve Covid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte artış gösteren lojistik maliyetlerine ilişkin endişelerin hafifleyeceğini düşünüyor. Bu doğrultuda, teslimat sürelerinin kısalması ve nakliyat maliyetlerinin daha fazla artmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Öte yandan, Rao, talebin canlı seyretmesine bağlı olarak çelik fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini ekledi.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  JSW Steel  |  benzer haberler »


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