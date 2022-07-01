Hint JSW Steel Limited’in büyüme planları yeni vergi politikasından etkilenmeyecek

Cuma, 01 Temmuz 2022 14:22:18 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Başkanı Sajjan Jindal tarafından yapılan açıklamada, hükümetin yakın zaman önce çeliğe getirdiği %15 oranındaki ihracat vergisinin kısa bir süreliğine yürürlükte kalması beklendiği için şirketin büyüme planlarını etkilemeyeceği belirtildi.

Jindal, “Mayıs ayında enflasyonu kontrol altına almak amacıyla çeliğe getirilen ihracat vergilerini kısa süreli bir engel olarak görüyoruz. Konuya ilişkin hükümetle temaslarımız sürüyor ve enflasyonun normale dönmesiyle birlikte vergilerin kaldırılacağını düşünüyoruz. Hindistan çelik sektörünün geleceği iç piyasanın istikrarlı bir büyüme göstermesiyle birlikte heyecan uyandırıyor. 31 Mart 2022 tarihinde sona eren 2021-2022 mali yılında Hindistan’ın çelik tüketimi, pandemi öncesinde kaydedilen 100 milyon mt’a kıyasla 106 milyon mt seviyesine yükseldi. Talebin önümüzdeki on yıllık süre içerisinde güçlü bir artış göstermesi bekleniyor,” şeklinde konuştu.

Şirket, bağımsız çelik üretim kapasitesinin 7,5 milyon mt’luk kapasite artırım projesinin tamamlanmasının ardından 2024-2025 mali yılında, mevcut 23 milyon mt seviyesinden 30,5 milyon mt seviyesine yükseleceğini belirtti. Bağlı kuruluşlar Bhushan Power and Steel Limited ile Jindal Ispat Special Steel Products Limited’in üretim kapasiteleri ise sırasıyla yıllık 5 milyon mt ve yıllık 1,5 milyon mt seviyelerine çıkarılacak.