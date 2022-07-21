Hint JSW Steel Limited yerel üretim kapasitesini 2025 yılına kadar 37 milyon mt’a çıkaracak

Perşembe, 21 Temmuz 2022 10:06:24 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited Başkanı Sajjan Jindal, yerel çelik üretim kapasitesinin 2025 yılının sonuna kadar yıllık 27 milyon mt seviyesinden yıllık 37 milyon mt seviyesine çıkarılacağını belirtti.

Jindal tarafından yapılan açıklamada, “2025 yılına kadar, son iki, üç yılda önemli bir artış gösteren ve şirketimize değer katan son kullanıcı sektörlere yönelik üretim kapasitemizi büyüterek toplam yerel çelik üretim kapasitemizin yıllık 27 milyon mt’dan yıllık 37 milyon mt seviyesine yükselmesini hedefliyoruz. Mevcut makro zorluklara rağmen Hindistan çelik sektörünün geleceği olumlu bir tablo çizerken, talebin önümüzdeki on yıl boyunca istikrarlı bir artış göstermesi bekleniyor. Ülkede çelik tüketimi pandemi öncesinde kaydedilen 100 milyon mt’a kıyasla 106 milyon mt’a çıktı. Ayrıca hükümetin yakın zaman önce devreye aldığı yeni vergi politikası önemli bir gelişme olsa da kısa vadeli bir engel teşkil ediyor. Konuya ilişkin hükümetle temaslarımız sürüyor. Enflasyonun normale dönmesiyle birlikte vergilerin kaldırılacağı düşüncesindeyiz,” ifadelerini kullandı.