﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint JSW Steel Limited karbonsuz üretim için Boston Consulting Group ile iş birliğine gitti

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 11:51:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Limited, karbon salımını 2029-2030 yıllarına kadar %42 düşürme hedefini hayata geçirmek amacıyla Boston Consulting Group (BCG) ile iş birliğine gitti.

JSW Steel’den Seshagiri Rao, “Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan bir rapor, küresel demir ve çelik sektörünün yıllık karbon salımının yıllık yaklaşık 8’inden, ülkemizde ise %12’sinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle Hindistan çelik sektörünün Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda verdiği taahhütleri yerine getirebilmesi amacıyla karbon salımını önemli ölçüde azaltması gerekiyor. JSW Limited olarak, BCG ile kurduğumuz ortaklık karbon salımı hedeflerimizi daha hızlı gerçekleştirmemizi sağlayacak,” açıklamasını yaptı.

İş birliği kapsamında JSW Steel’in çevre performansı izlenecek, ölçülecek, simüle edilecek ve iyileştirilecek.

BCG ayrıca JSW Steel çalışanlarının becerilerini geliştirmeye ve üretim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği artırmaya odaklanacak.

BCG CEO’su Christoph Schweizer, “Değişim yönetimini hayata geçirebilmek amacıyla patentli yapay zeka çözümümüzü devreye alacağız. Dijital Dönüşüm ortaklığının ardından JSW Steel ile ikinci kez stratejik ortaklık kuruyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Hint JSW Group’un toplam ham çelik üretimi 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %16 arttı

07 Tem | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited karbon ayak izini azaltmak için 1,27 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor

04 Tem | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited’in büyüme planları yeni vergi politikasından etkilenmeyecek

01 Tem | Çelik Haberler

Hint JSW yeni slab taşlama tesisi sipariş etti

28 Haz | Çelik Haberler

Hint JISPL yıllık bakım çalışmalarını erkene çekti

23 Haz | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited’in ham çelik üretimi Mayıs ayında %31 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

JSW Steel Italy’nin akıbeti yeni ray siparişlerine bağlı

06 Haz | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited ihracat vergisini AB’li alıcılarına yansıtmayacak

31 May | Çelik Haberler

Hint JSW Limited’in ham çelik üretimi Nisan ayında %22 arttı

10 May | Çelik Haberler

Odisha eyaleti hükümeti JSW Steel için başlatılan arazi tahsis sürecini beş ay içerisinde tamamlayacak

19 Nis | Çelik Haberler