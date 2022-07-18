Hint JSW Steel Limited karbonsuz üretim için Boston Consulting Group ile iş birliğine gitti

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 11:51:39 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Limited, karbon salımını 2029-2030 yıllarına kadar %42 düşürme hedefini hayata geçirmek amacıyla Boston Consulting Group (BCG) ile iş birliğine gitti.

JSW Steel’den Seshagiri Rao, “Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan bir rapor, küresel demir ve çelik sektörünün yıllık karbon salımının yıllık yaklaşık 8’inden, ülkemizde ise %12’sinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle Hindistan çelik sektörünün Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda verdiği taahhütleri yerine getirebilmesi amacıyla karbon salımını önemli ölçüde azaltması gerekiyor. JSW Limited olarak, BCG ile kurduğumuz ortaklık karbon salımı hedeflerimizi daha hızlı gerçekleştirmemizi sağlayacak,” açıklamasını yaptı.

İş birliği kapsamında JSW Steel’in çevre performansı izlenecek, ölçülecek, simüle edilecek ve iyileştirilecek.

BCG ayrıca JSW Steel çalışanlarının becerilerini geliştirmeye ve üretim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği artırmaya odaklanacak.

BCG CEO’su Christoph Schweizer, “Değişim yönetimini hayata geçirebilmek amacıyla patentli yapay zeka çözümümüzü devreye alacağız. Dijital Dönüşüm ortaklığının ardından JSW Steel ile ikinci kez stratejik ortaklık kuruyoruz,” şeklinde konuştu.