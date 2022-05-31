Hint JSW Steel Limited ihracat vergisini AB’li alıcılarına yansıtmayacak

Salı, 31 Mayıs 2022 10:47:06 (GMT+3) | Kalküta

Hint JSW Steel Limited AB’ye ihracata devam edeceğini ve yakın zaman önce getirilen %15 oranındaki ihracat vergisini alıcılarına yansıtmayacağını belirtti.

Şirket yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, hiçbir masrafın AB’li alıcılara yansıtılmayacağı ve ihracat vergisinden doğan kayıpların şirket tarafından karşılanacağı dile getirildi.

JSW Steel’den Seshagiri Rao, “Avrupalı alıcılar Hindistan’ın çelik sevkiyatlarını artırmasını bekliyor,” şeklinde konuştu.

Şirketin çelik üretimi 2021-2022 mali yılında 17,62 milyon mt seviyesinde yer alarak rekor kırarken, ihracatı yıllık %8 artışla 4,57 milyon mt olmuştu.

Ancak ülkenin nihai mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında yıllık %22 düşüşle 743.000 mt seviyesine gerilemiş ve piyasa analistleri ile sektör yetkilileri, söz konusu düşüşün %15 oranındaki ihracat vergisi nedeniyle artacağını söylemişti.

ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) CEO’su Dilip Oommen, ihracat vergisine gerek olmadığını ve verginin sektöre danışılmadan getirildiğini ifade etti. Oommen ayrıca Hindistan’ın konumunu güçlendirmek için çaba sarf ettiği piyasalardan ürünlerini çekmek zorunda kalacağını ve bu kaybın Çin’in lehine olacağını ekledi.