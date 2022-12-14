Hint JSW Steel hurda geri dönüşüm tesisi için arazi satın aldı

Çarşamba, 14 Aralık 2022 11:21:05 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Jindal Steel Limited, inşa etmeyi planladığı hurda geri dönüşüm tesisi için Maharashtra’da yer alan yıllık 10 milyon mt kapasiteli Dolvi tesisine yakın 30,5 dönümlük bir arazi satın aldığını duyurdu.

Söz konusu tesisin Yeni Zelanda merkezli National Steel Holding ile ortaklaşa inşa edileceği ve üretimin Dolvi tesisinde kullanılacağı belirtildi.

Geri dönüşüm tesisinin inşası arazi satın alma işlemlerinin tamamlanmasını takiben 12-18 aylık süre içerisinde tamamlanacak.

Kaynaklar, JSW Steel’in hammadde olarak hurda kullanımını artırmak ve daha sürdürülebilir bir üretim sürecine geçiş yapmak amacıyla diğer tesislerine yakın bölgelerde geri dönüşüm tesisleri kurabileceğini söyledi.