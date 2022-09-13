Hint JSW Steel çelik üretimini karbonsuzlaştırmak için SMS Group ile anlaşma imzaladı

Salı, 13 Eylül 2022 14:55:32 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, Hindistan’da yer alan çelik tesislerinin karbon salımını azaltmaya yönelik birden fazla çözüm bulmak ve teknoloji geliştirmek amacıyla Alman mühendislik ve teknoloji şirketi SMS Group ile mutabakat anlaşması imzaladı.

SMS Group, Hint üreticiye ait tesisleri karbonsuzlaştırmak için metalürji, endüstriyel proses ve dijitalleştirme alanlarındaki uzmanlığından ve deneyiminden faydalanacak. Şirket ayrıca tasarım, mühendislik danışmanlık ve devreye alma hizmetleri de sunacak.

JSW Steel ise karbonsuzlaştırma projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çözümlerin bulunması için SMS Group’a hammadde, sarf malzemesi ve iş gücü desteği sağlayacak.

JSW Steel Başkanı Sajjan Jindal, “Çelik sektörü dünya ekonomisinde üretimin %0,7’sini oluşturuyor ve küresel karbon salımının %7’sine neden oluyor. Yeşil çeliğe odaklı dönüştürücü yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ortağımız SMS Group ile birlikte metalleri yeşile çevirmeye adım adım yaklaşıyoruz,” şeklinde konuştu.

Öte yandan SMS Group Başkanı Burkhard Dahmen konuya ilişkin, “Metalürji sektöründeki bilgi birikimimiz ve deneyimimiz beraberinde dijitalleşmedeki uzmanlığımız ve tesis teknolojilerimiz sayesinde JSW Steel ile daha yeşil bir metal sektörü oluşturabiliyoruz,” açıklamasını yaptı.