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Hint JSW Steel çelik tesisi projesindeki iskelem için çevre onayı aldı

Çarşamba, 13 Nisan 2022 13:51:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın doğu eyaleti Odisha’da bulunan 13,2 milyon mt kapasiteli çelik tesisi için aldığı çevre onayının ardından, JSW Steel Limited, ayrıca kargo elleçleme amacıyla söz konusu tesisinin yanında bulunan iskele için de çevre onayı aldığını açıkladı.

Çevre, Ormancılık ve İklim Bakanlığı şirkete onay verildiğini bildirdi.

JSW Steel tarafından inşa edilecek tüm hava şartlarına uygun çoklu kargo iskelesi yılda 52 milyon mt kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak. İskelenin 276 milyon $ yatırım ile yapılacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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