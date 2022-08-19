Hint JSW Steel çelik teknolojisi geliştirilmesine yönelik bir merkez için Hindistan Teknoloji Enstitüsü ile anlaşma imzaladı

Cuma, 19 Ağustos 2022 09:52:38 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited tarafından yapılan açıklamada, çelik üretim teknolojisi geliştirilmesine yönelik bir merkez kurmak üzere Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) ile anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Söz konusu merkez, IIT’nin Çelik Bakanlığı tarafından desteklenen ve karbon salımı hedeflerini gerçekleştirmeye devam ederken vasıflı çelik üretim teknolojileri geliştirmeyi amaçlayan merkezinin bir parçası olacak.

JSW Steel, çelik üretimi ve kullanımına yönelik geniş çaplı Ar-Ge çalışmaları yapmak amacıyla son teknoloji altyapıya sahip bir merkez kurulması için gerekli mali ve teknik desteği sağlayacak. Merkezde şirketin patentli ‘Neosteel’ inşaat demiri kullanılacak ve IIT altyapı inşasını 2027-2028 mali yılına kadar tamamlayacak.

IIT ile yapılan iş birliği sayesinde JSW, çelik sektöründe Ar-Ge çalışmaları yaparken ve bu çalışmaları hızlandırırken, çelik sektörü dışında da araştırmalar yapabilecek.