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Hint JSW Limited’in net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde en yüksek seviyeye çıktı

Perşembe, 21 Ekim 2021 14:05:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint özel çelik üreticisi JSW Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının, 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül), 53,93 milyar INR (719 milyon $) seviyesinde yer aldığı ve bu sayede, çeyreklik bazda şimdiye kadar kaydedilen en yüksek kâra ulaşıldığı bildirildi.

Söz konusu çeyrekte, toplam satış gelirlerinin 280 milyar INR (3,73 milyar $) seviyesinde kaydedildiği ve söz konusu seviyenin, çeyreklik bazda şimdiye kadar elde edilen en yüksek satış geliri olduğu belirtildi.

JSW’nin ham çelik üretimi, ikinci çeyrekte, 4,10 milyon mt; satılabilir çelik üretimi ise 3,78 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  JSW Steel  mali sonuçlar  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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