Hint JSW Limited’in ham çelik üretimi Ekim ayında %6 arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 11:53:29 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Limited’in ham çelik üretimi, bu yılın Ekim ayında, yıllık %6 artışla 1,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, kapasite kullanım oranının %95 seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Şirketin yassı mamul üretimi, Ekim ayında, yıllık %7 artışla 1,04 milyon mt olurken; uzun mamul üretimi ise yıllık %11 artarak 334.000 mt seviyesinde kaydedildi.

JSW, ayrıca, üretim tesisinin genişletme çalışmalarının ikinci aşamasında deneme üretimine başladığını ancak deneme üretiminin, bu aya ilişkin verilere dahil edilmediğini ekledi.