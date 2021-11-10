Hint JSW Limited’in ham çelik üretimi Ekim ayında %6 arttı

Hint çelik üreticisi JSW Limited’in ham çelik üretimi, bu yılın Ekim ayında, yıllık %6 artışla 1,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu ayda, kapasite kullanım oranının %95 seviyesinde yer aldığı belirtildi.
Şirketin yassı mamul üretimi, Ekim ayında, yıllık %7 artışla 1,04 milyon mt olurken; uzun mamul üretimi ise yıllık %11 artarak 334.000 mt seviyesinde kaydedildi.
JSW, ayrıca, üretim tesisinin genişletme çalışmalarının ikinci aşamasında deneme üretimine başladığını ancak deneme üretiminin, bu aya ilişkin verilere dahil edilmediğini ekledi.