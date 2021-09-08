Hint JSW Limited’in ham çelik üretimi Ağustos ayında %5 artış gösterdi

Çarşamba, 08 Eylül 2021 11:57:45 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Limited’in ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %5 artarak 1,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, şirketin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %8 düşüşle 899.000 mt seviyesinde kaydedildi.

JSW Limited tarafından yapılan açıklamada, “Vijaynagar çelik üretim tesisimizde yer alan konvertörlerimizden birinin planlı olarak kapatılması nedeniyle haddelenmiş mamul üretimimiz düştü,” sözlerine yer verildi.

Uzun mamul üretiminin ise yıllık %30 artışla 301.000 mt olduğu belirtildi.

Şirket, Ağustos ayında, kapasite kullanım oranının ortalama %92 seviyesinde yer aldığını ekledi.