Hint JSW Limited demir cevheri madenindeki haklarından feragat etmek istiyor

Perşembe, 26 Ağustos 2021 11:26:21 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Limited, rekabetçi ihale yoluyla kazandığı Gonua demir cevheri madenindeki haklarından feragat etmek amacıyla Odisha eyaleti hükümetine başvuruda bulundu.

Başvuruda, şirketin, madeni geliştirememesinin nedeni olarak, düşük tenörlü demir cevheri rezervleri ve üstesinden gelinemeyen lojistik zorluklar gösterildi.

JSW Limited konuya ilişkin, “Gonua demir cevheri madenindeki tüm haklarımızdan feragat etmek istiyoruz. Bu nedenle, nihai maden kapatma planımızı Hindistan Madenler Bürosu’na takdim edeceğiz,” açıklamasını yaptı.

Gonua madeninin 118 milyon mt demir cevheri rezervi olduğu tahmin ediliyor.