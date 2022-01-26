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Hint JSW Limited çelik tesislerini karbonsuzlaştırmak amacıyla 1 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 26 Ocak 2022 11:49:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Limited, üretim tesislerinde karbon salımını azaltmak amacıyla yaklaşık 1 milyar $ yatırım yapacağını bildirdi.

JSW Limited İdari Yöneticilerinden Sheshagiri Rao, doğal gaz, hurda ve güneş enerjisi kullanımının artırılarak tesislerin karbonsuzlaştırılacağını ve hedeflerinin 2070 yılına kadar net sıfır karbon salımına geçiş olduğunu ifade etti.

Ayrıca, 2030 yılına kadar çelik üretiminde ton başına karbon salımını mevcut yaklaşık 2,52 mt seviyesinden 1,95 mt seviyesine düşürmenin hedeflendiği de eklendi.

Şirket, Vijayanagar tesisi için uzun vadeli tedarik sözleşmesi yapmak üzere hükümete bağlı doğal gaz ve altyapı tedarikçisi GAIL India Limited ile görüşmeler yapıyor ve Dolvi tesisinde doğal gaz kullanımına geçiş için hazırlıklar yürütüyor.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  JSW Steel  |  benzer haberler »


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