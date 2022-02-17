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Hint JSW Ispat Special Steel tüm varlıklarını bağlı kuruluşuna devrediyor

Perşembe, 17 Şubat 2022 10:33:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

JSW Steel Limited ile Aion’un bağlı kuruluşu özel çelik üreticisi JSW Ispat Special Steel Limited, varlıklarının tamamını bağlı kuruluşu Mivan Steel Limited’e devredeceğini bildirdi.

Varlıkların değerini artırmak amacıyla JSW Ispat Special Steel Limited’den bağlı kuruluşa devredilecekler arasında Chhattisgarh’ta bulunan çelik üretim tesisi, maden üretim tesisleri ve kömür yıkama tesisi yer alıyor.

Satış bedelinin 4,5 milyar INR (60 milyon $) olduğu ve işlemin önümüzdeki 30 gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Chhattisgarh tesisinin sünger demir üretim kapasitesi yıllık 300.000 mt, ferroalyaj ve çelik üretim kapasitesi ise yıllık 250.000 mt seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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