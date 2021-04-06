Hint JSPL’nin üretimi 2020-21 mali yılının dördüncü çeyreğinde %34 arttı

Salı, 06 Nisan 2021 11:59:24 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Steel and Power Limited (JSPL), 2020-21 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Şubat) yıllık %34 artışla 2,07 mt çelik ürettiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik satışları, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,39 milyon mt’a kıyasla 1,91 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020-21 mali yılında ise, JSPL’nin toplam çelik üretimi yıllık %19,20 artışla 7,51 milyon mt olurken, şirketin toplam çelik satışları yıllık %20,13 artışla 7,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.